O que era para ser um presente de Natal virou dor de cabeça no Ano Novo. As negociações entre Flamengo e Filipe Luís para a renovação de contrato se arrastam, e o clube vê o tempo para uma solução ficar mais curto.\nA definição pela permanência -ou não- do treinador tem impacto direto no planejamento para a próxima temporada. O peso fica ainda maior pelo fato de o calendário de 2026 iniciar em 14 de janeiro, com o Campeonato Carioca.\nAs partes já conversam para a extensão do vínculo há algumas semanas, mas ainda há entraves. Filipe Luís aceitou a proposta colocada à mesa pelo Rubro-Negro mais recentemente, porém, os salários dos auxiliares se tornaram o obstáculo da vez. O treinador entende que o montante pago à comissão não está incluso nos valores alinhados, mas a diretoria tem outra visão sobre o assunto.