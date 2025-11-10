Com direito a drama nos minutos finais, o Flamengo fez o dever de casa, neste domingo (9), venceu o Santos por 3 a 2 e se manteve na cola do líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Peixe, por sua vez, além de permanecer na zona de rebaixamento, viu seus principais adversários pontuarem na rodada, aumentando o drama para o clube da Vila Belmiro.\nFizeram gols para o Fla o zagueiro Léo Pereira, aos 36 minutos do primeiro tempo; o meia-atacante Carrascal, aos cinco do segundo; e o atacante Bruno Henrique, aos 35 da etapa final.\nPara o Santos marcaram Gabriel Bontempo, aos 43 minutos do segundo tempo e Lautaro Díaz, aos 45 minutos da etapa final.\nNeymar é vaiado e tem atrito com árbitro - Neymar foi xingado e vaiado pela torcida do Flamengo desde antes da bola rolar. Já durante a partida, viveu às turras com o árbitro Sávio Pereira Sampaio e recebeu um cartão amarelo por reclamação. Na saída para o intervalo, chamou a autoridade de "arrogante".