O Flamengo venceu o Juventude neste domingo (14) por 2 a 0, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, onde o time rubro-negro não vencia havia 28 anos.\nOs gols do jogo foram marcados por Arrascaeta e Emerson Royal. Com a vitória, o Rubro-negro chegou a 50 pontos no Brasileirão e manteve vantagem na liderança do torneio, com quatro pontos à frente do Palmeiras. Já o Juventude segue com apenas 21, na 18ª colocação e dentro da zona de rebaixamento.\nAgora, as equipes voltam a jogar por competições diferentes. O Flamengo recebe o Estudiantes na próxima quinta-feira pelas quartas da Libertadores, às 21h30 (de Brasília), enquanto a equipe gaúcha visita o Mirassol no domingo, às 16h, pelo Brasileirão.\nFIM DO TABU\nA equipe carioca não vencia no Alfredo Jaconi desde 1997, quando o atleta mais velho do Flamengo, Bruno Henrique, tinha apenas sete anos.