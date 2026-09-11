O Flamengo ganhou por 2 a 0 do Independiente Del Valle, no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (Equador), na noite desta quinta-feira (10), e deu um salto rumo à semifinal da Libertadores. Os gols foram de Bruno Henrique e Léo Pereira.\nO jogo de volta das quartas de final será na próxima quinta-feira (17), às 21h30, no Maracanã. Antes, no domingo, os cariocas tentam se manter na liderança do Brasileiro diante do Corinthians, às 17h30, no Rio.\nPara avançar na Libertadores o clube carioca pode até perder por um gol de diferença. Se o clube equatoriano ganhar por dois gols levará o jogo para os pênaltis.\nO vencedor do confronto vai ter pela frente na semifinal Corinthians ou Estudiantes. Na ida, na Argentina, as equipes empataram por 1 a 1.\nO JOGO\nO técnico Leonardo Jardim optou em um esquema de 4-2-3-1, com Bruno Henrique no ataque. Pedro, que foi convocado por Carlo Ancelotti na última quarta-feira, começou no banco.