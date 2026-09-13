O Flamengo derrotou o Corinthians por 2 a 1 com um gol aos 44 minutos do segundo tempo, na noite deste domingo (13), e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Lucas Paquetá e Bruno Henrique fizeram para os donos da casa. Gui Negão marcou para os paulistas.\nA equipe carioca chegou aos 57 pontos, um a mais que o Palmeiras, que no sábado venceu o São Paulo por 2 a 0 pela 27ª rodada. Líder e vice têm ainda 11 partidas pela frente sendo uma delas justamente um confronto direto (em novembro, em São Paulo).\nEsta foi a quarta vitória consecutiva do Fla no Brasileiro. No próximo domingo (20) joga novamente como mandante diante do Red Bul Bragantino, às 18h30. Antes, o time de Leonardo Jardim tem um mata-mata pelas quartas de final da Libertadores: enfrenta o Independiente del Valle, na quinta (17), às 21h30, podendo até perder por um gol no Maracanã para avançar.