O Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis e conquistou o título de campeão do Carioca 2026. Depois do 0 a 0 nos 90 minutos, o duelo no Maracanã teve Rossi como herói na vitória por 5 a 4 nas penalidades.\nAo todo, o Flamengo conquistou o Carioca pela 40ª vez, sendo o maior vencedor no Rio -quem chega mais perto é o próprio Fluminense, com 33 títulos.\nPela sétima vez, o Flamengo fatura um tricampeonato em sequência no estadual. O time já tinha levantado a taça em 2024 e 2025, completando agora a coleção com mais um troféu local.\nO Carioca serve para amenizar a crise no atual campeão da Libertadores, que já tinha perdido a Supercopa e a Recopa neste ano.\nO jogo marcou a estreia, já com taça, do técnico português Leonardo Jardim, substituto de Filipe Luís depois da demissão do antecessor multicampeão durante a semana.