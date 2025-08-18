No segundo duelo da trilogia entre Flamengo e Internacional, o rubro-negro novamente levou a melhor - desta vez pelo Campeonato Brasileiro - e venceu por 3 a 1 em pleno Beira-Rio (RS) na noite deste domingo (17).\nO time de Filipe Luís manteve a liderança da competição e agora chega embalado para o jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, diante dos gaúchos, no mesmo local.\nNa ida, no Maracanã, o Fla venceu por 1 a 0 e garantiu a vantagem do empate.\nOs gols - Pedro fez dois e Plata, que entrou em seu lugar, fez o terceiro. Borré, nos acréscimos, fez o de honra.\nRival na cola - Com a derrota, o Inter viu seu rival Grêmio encostar na tabela do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Atlético-MG fora de casa, o Tricolor foi aos 23 pontos, um a menos que o Colorado, que está em 12º.