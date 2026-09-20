O Flamengo é mais líder do que nunca neste Brasileirão. A equipe carioca venceu o RB Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, e abriu vantagem para o Palmeiras ao término da 28ª rodada.\nVarela e Pedro fizeram os gols do jogo no Maracanã. Ambos saíram em jogadas de bola aérea. Bruno Henrique (contra) foi o responsável pelo tento do Bragantino.\nPedro foi substituído logo após marcar e ficou irritado. Ele gesticulou enquanto caminhava rumo ao banco, foi aplaudido e cumprimentado pelo técnico Leonardo Jardim, mas teve reação fria.\nO Flamengo chegou aos 60 pontos na liderança e abriu três para o Palmeiras. Até o início da rodada, a diferença era de apenas um, mas o Alviverde só empatou com o Grêmio por 0 a 0, na manhã deste domingo (20). Além da pontuação, os cariocas têm duas vitórias a mais que os paulistas — este é o primeiro critério de desempate.