Um novo líder, uma briga boa pela Libertadores, rivais trocando de lugar (e de crise) e três velhos conhecidos permanecendo na Rodada da Marmota na briga contra o rebaixamento para a segunda divisão. Assim se resume o Campeonato Brasileiro depois da rodada do fim de semana.\nLIDERANÇA\nCerca de seis meses depois, o Brasileiro tem um novo líder: o Flamengo bateu o Remo, contou com novo tropeço do Palmeiras e foi aos 54 pontos, um a mais que o rival alviverde, que estava no topo desde a sétima rodada.\nDo ponto de vista prático, as duas equipes só dependem de suas próprias forças para serem campeãs já que terão um confronto direto (22 de novembro).\nLIBERTADORES\nA briga pela Libertadores também ficou mais acirrada com o Athletico perdendo a gordura que tinha na terceira colocação. Na próxima rodada o clube paranaense pode perder duas posições e ver o Cruzeiro (sexto) colar nos 45 pontos (veja no final do texto o regulamento para ir à Libertadores).