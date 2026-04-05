Pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino e um empate contra o Corinthians na rodada anterior, o Flamengo não fez uma partida brilhante, iniciou perdendo diante de mais de 68 mil pessoas no Maracanã, mas virou sobre o Santos em sete minutos, venceu por 3 a 1 neste domingo (5).\nCom o resultado, o Flamengo se recuperou no Campeonato Brasileiro e chegou aos 17 pontos. O Peixe, por sua vez, se manteve com 10 e segue próximo da zona de rebaixamento.\nLautaro Díaz abriu o placar para o Santos; Pedro, Jorginho (de pênalti) e Lucas Paquetá fizeram para o Flamengo.\nCom o gol marcado neste domingo, Pedro chegou aos 161 com a camisa do Flamengo e se igualou a Gabigol como o maior artilheiro do século no clube. Além disso, o camisa 9 também chegou ao mesmo sexto lugar do ex-companheiro na artilharia geral da história no Rubro-Negro.