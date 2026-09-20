O último dia de disputas na etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística teve cinco medalhas brasileiras, duas delas de ouro. Flávia Saraiva, por seu desempenho na trave, e Arthur Nory, com boa apresentação na barra fixa, subiram ao topo do pódio na cidade de Szombathely.\nO Brasil teve ainda duas pratas (Flávia no solo e Rebeca Andrade na trave) e um bronze (Lorrane Oliveira no solo) no domingo (20). E fechou a competição com cinco medalhas, uma vez que Flavinha já havia conquistado o título das barras assimétricas no sábado (19).\nA carioca de 26 anos foi o grande destaque do país na competição, com três pódios. Na decisão da trave, foi parte de uma dobradinha verde-amarela com Rebeca, que, mesmo com um desequilíbrio grande, obteve nota 13,600. Andrade ficou atrás da campeã, que levou o ouro com 13,600.