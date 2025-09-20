O Fluminense bateu o Vitória, por 1 a 0, neste sábado (20), no estádio Barradão, em Salvador (BA), em confronto pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi de Hércules, que acertou lindo chute da entrada na área.\nO jogo ficou marcado pelo alto número de faltas e duas expulsões ainda no primeiro tempo. Pelo lado do Vitória, Dudu levou vermelho aos 24, enquanto Igor Rabello foi expulso aos 47 pelo lado do Tricolor das Laranjeiras.\nO Fluminense aproveitou o momento que esteve com um a mais em campo para marcar, já que não estava conseguindo muitas chances no 11 contra 11.\nCom a vitória, os cariocas vão a 31 pontos, subindo para a oitava posição. Já o Vitória fica com 22 pontos em 17º lugar, podendo ser ultrapassado pelo Juventude e descer mais no Z4.\nO Fluminense volta a campo na terça-feira, pela volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Lanús. Na ida, o Tricolor perdeu por 1 a 0 na Argentina e precisa vencer para avançar.