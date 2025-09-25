Menos de 48 horas depois do pedido de demissão do técnico Renato Gaúcho, o Fluminense já tem um novo comandante: o clube anunciou nesta quinta-feira (25) a contratação do argentino Luis Zubeldía, que treinou o São Paulo entre abril de 2024 e junho de 2025.\nCom contrato até o fim de 2026, Zubeldía chega ao Tricolor das Laranjeiras após a eliminação do time nas quartas de final da Copa Sul-Americana, derrota que acabou resultando na saída de Renato Gaúcho.\nLeia também\n+Vila Nova acerta com Umberto Louzer até o fim de 2026\nO clube ainda disputa as semifinais da Copa do Brasil, em duelo carioca contra o Vasco, e está em 8º na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.\nO próximo compromisso da equipe é no domingo (28), quando recebe o Botafogo, no Maracanã, pela 25ª rodada do nacional.\nCom Zubeldía, o São Paulo chegou às quartas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil em 2024, eliminado por Botafogo e Atlético Mineiro, respectivamente.