O Fluminense saiu na frente na briga por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores. A equipe tricolor venceu o Platense, da Argentina, por 2 a 0, em noite em que dominou o primeiro tempo no Maracanã, mas viu o ritmo cair na etapa final.\nO atacante Hulk foi o destaque da partida. O atacante brilhou com uma assistência -para Nonato abrir o placar- e um gol.\nO jogo da volta acontece no dia 15, no Ciudad de Vicente López, às 19h. Com o resultado conquistado hoje (8), a equipe carioca pode perder por até um gol de diferença.\nO Fluminense volta a campo no sábado, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.\nCOMO FOI O JOGO\nBom início e gol. O Fluminense começou o jogo tendo mais a posse de bola e explorando bem as fragilidades do Platense, que demonstrava dificuldades em achar espaços e construir tramas ofensivas de maior perigo. O time tricolor, por sua vez, apesar de ter boa presença no campo de ataque, pecava no momento de finalizar as jogadas. A equipe da casa conseguiu "destravar" quando Hulk achou Nonato sem marcação e o volante bateu na saída de Cozzani.