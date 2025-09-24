O Fluminense martelou e até ensaiou reverter a desvantagem do jogo de ida diante do Lanús dentro do Maracanã, mas bobeou ao tomar o 1 a 1 em um dos poucos ataques argentinos e, com requintes de crueldade, foi eliminado da Sul-Americana nas quartas de final.\nCanobbio abriu o placar com um lindo voleio, mas Aquino entrou e frustrou os cariocas, que haviam perdido por 1 a 0 na semana passada em embate na Argentina. Os acréscimos do duelo no Rio de Janeiro ainda tiveram bola na trave de Cano.\nO duelo também ficou marcado por uma briga no setor destinado aos torcedores do Lanús. A confusão começou ainda no intervalo e atrasou o início do 2º tempo em mais de 20 minutos.\nO Lanús terá pela frente o vencedor de Universidad de Chile x Alianza Lima na próxima fase. Chilenos e peruanos empataram sem gols na semana passada e decidem, na quinta, a vaga em Santiago.