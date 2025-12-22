O Fluminense está a poucos detalhes de finalizar a contratação do zagueiro Jemmes, do Mirassol, por 70% dos direitos do jogador em transação de cerca de 4 milhões de dólares - algo em torno de R$ 22 milhões, na cotação atual. O Vila Nova detém 15% dos direitos e pode faturar caso a negociação seja bem-sucedida.\nVila Nova aguarda investigação de caso de Gustavo Pajé, acusado de agressão, antes de definir futuro\nNo início deste mês, o Mirassol adquiriu Jemmes em definitivo após o Vila Nova emprestá-lo para a temporada de 2025. Com a transação, a equipe paulista ficou com 60% dos direitos do zagueiro. Já o time goiano faturou um montante de R$ 2 milhões e manteve 15% dos direitos econômicos; os outros 15% pertencem ao Capivariano-SP.\nA reportagem do POPULAR entrou em contato com o Vila Nova para saber se a negociação de Jemmes para o Fluminense envolve o clube goiano, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria.