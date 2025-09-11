O Fluminense cresceu no segundo tempo, venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil. Canobbio e Thiago Silva marcaram os gols do jogo. Ambos os gols saíram na etapa final.\nO time carioca fechou o agregado em 2 a 1. Na ida, o Bahia havia vencido por 1 a 0.\nO Fluminense espera por Botafogo ou Vasco na semifinal. As equipes se enfrentam amanhã, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas. Na ida, empate por 1 a 1, em São Januário. Com a vaga do Flu, a Copa do Brasil já tem um carioca garantido na decisão. Ou seja, um clube carioca está garantido na final da Copa do Brasil.\nAs duas equipes voltam a campo para disputar a 23ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Fluminense recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília). Na segunda-feira, o Bahia recebe o Cruzeiro, às 20h.