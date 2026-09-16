O Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Platense nesta terça-feira (15), no estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina, mas avançou às semifinais da Libertadores pelo placar agregado. O Tricolor havia vencido por 2 a 0 o jogo de ida, no Maracanã.\nOs gols do Platense na partida foram marcados por Mainero e Sepúlveda. Canobbio fez para o Fluminense.\nO time brasileiro agora aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU, na quarta-feira (16), para conhecer o adversário na semifinal da competição continental. Os jogos da próxima fase da Libertadores acontecerão entre os dias 13 e 22 de outubro.\nO time comandado pelo técnico Marcão volta a campo no domingo, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.\nO JOGO\nO primeiro tempo foi todo de domínio do Platense, especialmente pelo lado direito argentino. A equipe da cidade de Vicente López chegava ao ataque com muitos cruzamentos e chutes de fora da área. Aos 16 minutos, o zagueiro tricolor Millán desviou lançamento argentino e, na sobra, Retamar chutou forte e a bola foi para fora. No lance seguinte, Saborido chutou de fora da área e obrigou boa defesa do goleiro Fábio.