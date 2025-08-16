Em jogo onde o goleiro Fábio igualou o recorde de atleta com mais jogos na história do futebol mundial, o Fluminense venceu por 2 a 1, no Maracanã, pulou para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro e afundou o Fortaleza na zona de rebaixamento neste sábado (16). Os gols foram marcados por Cano e Canobbio, para os cariocas; e Breno Lopes, para os cearenses.\nFábio pouco acionado -Em jogo histórico, Fábio foi pouco acionado. Ele chegou a falhar no gol de empate do Fortaleza, que acabou anulado. No fim do jogo, porém, fez duas boas defesas que ajudaram o Flu.\nO "cara" do jogo -O colombiano Kevin Serna foi o grande destaque da partida. O ponta fez duas jogadaças nos gols de Cano e Canobbio que decidiram a partida para o Fluminense.\nLima vaiado - Lima, do Fluminense, foi vaiado assim que entrou em campo, aos 35 do segundo tempo, na vaga de Paulo Henrique Ganso. A perseguição seguiu no decorrer da partida.