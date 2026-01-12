Fora do ATP 250 de Adelaide, João Fonseca caiu para a 30ª colocação do ranking mundial da ATP. Mesmo assim, ele será cabeça de chave caso dispute o Australian Open.\nO brasileiro, que ainda não estreou na temporada, caiu uma posição. Ele foi ultrapassado por Brandon Nakashima (EUA), vice-campeão do ATP 250 de Brisbane. Fonseca iniciou a temporada na 24ª colocação.\nDo risco de não ser regularizado ao gol decisivo, zagueiro do Atlético-GO economiza no jantar\nEle corre o risco de deixar o top-30 até o fim desta semana. Isso porque até seis tenistas — hoje com pontuação inferior à do carioca — podem ultrapassá-lo a depender dos respectivos resultados em Adelaide.\nFonseca, porém, já está garantido entre os 32 cabeças de chave no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. Isso porque o torneio utilizará o ranking de hoje para montar seu chaveamento.