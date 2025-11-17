João Fonseca terminou a temporada na 24ª colocação do ranking mundial da ATP e confirmou uma ascensão meteórica no tênis mundial.\nO QUE ACONTECEU\nO brasileiro de 19 anos subiu mais de 700 posições em um intervalo de aproximadamente 2 anos. Esta foi a primeira temporada completa de Fonseca no tênis profissional.\nO carioca terminou 2023 como o número 727 do ranking da ATP, subiu quase 600 posições até o fim de 2024. João Fonseca encerrou o último ano como 145º do ranking mundial.\nLeia também\n+Vila Nova abre venda de ingressos para último jogo do ano, contra o Volta Redonda\nEste ano, foram dois títulos e mais uma escalada. O tenista levou o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia e entrou, com sobras, no top-30.\nA posição do ranking, inclusive, garantiu um "calendário obrigatório" para João Fonseca. Ele precisará disputar oito dos nove Masters 1000 de 2026, além de pelo menos cinco ATP 500.