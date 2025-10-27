O título de João Fonseca no ATP 500 da Basileia, conquistado neste domingo (26), colocou o brasileiro no Top 30 do ranking mundial, com apenas 19 anos e 2 meses de idade, a mesma de seu ídolo Roger Federer e de outros dois grandes tenistas: Novak Djokovic e Andy Murray.\nNesta segunda-feira (27), quando a ATP divulgar sua nova lista, o brasileiro aparecerá na 28ª posição.\nEssa é uma coincidência que mexe com os fãs do brasileiro que projetam nele um grande futuro e sucesso igual ou maior que a do trio famoso. O próprio Fonseca citou Federer após o título.\nLeia também\n+Com poucos jogos na temporada, meia argentino está fora dos planos do Goiás para 2026\n"Eu assistia ao Roger jogando esse campeonato desde que eu era mais jovem e vencendo umas 10 vezes, se eu não estiver errado. É um prazer jogar nessa quadra e aqui (Basileia) pela primeira vez. Com certeza, não será a última", afirmou.