O Atlético-GO não teve uma atuação primorosa, mas fez o suficiente no final do segundo tempo para conquistar o empate de 1 a 1 diante do Novorizontino, na noite desta segunda-feira (8), no Estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte-SP. O jogo foi válido pela 25ª rodada da Série B.\nA equipe local, que por três vezes carimbou o travessão atleticano, lamentou o resultado em casa, pois não vence há sete rodadas e vai se afastando da faixa do acesso (G4), enquanto o Dragão conseguiu pontuar e, aos poucos, se afasta da faixa do rebaixamento (Z4).\nNuma partida com falhas defensivas, o time local abriu o placar na conclusão do zagueiro Dantas, mas o atacante Kelvin, após erro do capitão e goleiro Airton, fez o gol do Atlético-GO aos 40 minutos da etapa final.\nO Dragão teve como principal novidade, em Novo Horizonte, a estreia do zagueiro Tito, de 25 anos e emprestado pelo Maringá-PR, no sistema tático com três zagueiros.