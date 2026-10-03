No fechamento da 31ª rodada da Série B, o Vila Nova bateu o Botafogo-SP por 1 a 0 no Estádio Santa Cruz e manteve a liderança da competição na noite deste sábado (3). O único gol da partida foi anotado por Janderson, e o Tigre voltou a ganhar fora de Goiânia depois de quatro meses.\nCom esse resultado, o Vila Nova termina a rodada em 1º lugar, com 57 pontos. A diferença para o primeiro membro do lado de fora do G2, o Novorizontino, é de três pontos, e a diferença para o 7º colocado CRB, primeiro fora do G6, é de nove pontos.\nO Vila Nova não ganhava fora de Goiânia desde 31 de maio, quando ganhou do Londrina por 1 a 0 no Estádio VGD. Desde então, foram seis derrotas e dois empates nessas condições.\nO próximo compromisso do Vila Nova está marcado para quarta-feira (7), às 20h30, no OBA, diante do Cuiabá, pela 32ª rodada da Série B.