O Vila Nova teve um gol anulado e apenas empatou com o Operário-PR por 0 a 0. O duelo foi disputado neste domingo (23), no estádio Germano Krüger, pela 24ª rodada da Série B.\nCom o resultado, o Vila Nova chegou aos 41 pontos e permanece na 3ª colocação. O time colorado segue um ponto atrás do Juventude, 2º colocado, e três atrás do líder Criciúma.\nO Vila Nova volta a campo no próximo domingo (30) para enfrentar o Ceará. A partida será disputada a partir das 18h30, no OBA, pela 25ª rodada da Série B.\nLeia o resumo da partida entre Operário-PR e Vila Nova:\nAntes da bola rolar e depois das escalações divulgadas, o técnico Guto Ferreira precisou fazer uma mudança. O volante Willian Maranhão sentiu dores musculares no aquecimento e foi substituído por Everton Galdino.\nO Operário-PR começou o jogo mais ofensivo e criou chances que foram desperdiçadas pelo zagueiro Caenú e pelo atacante Berto.