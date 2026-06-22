A força do Vila Nova no OBA, aliada ao bom desempenho como visitante, tem sido crucial para o time colorado figurar na disputa das primeiras posições da Série B. O Tigre se isolou como melhor mandante da competição após a vitória de sábado (20) sobre o Náutico (4 a 3), que, junto com a derrota do São Bernardo para o Juventude neste domingo (21), também deu ao time colorado a liderança da Segundona.O Vila Nova somou 17 dos 28 pontos que possui na Série B em casa. Da pontuação total, 60,7% foi conquistada em jogos que o Tigre disputou no OBA. Esse desempenho, aliado ao regular aproveitamento (52,4%) como visitante, explica o bom momento do time goiano na competição nacional.No OBA, o Vila Nova tem 81% de aproveitamento e é um dos dois clubes que ainda não perderam em casa - o outro é o Criciúma. Em sete partidas sob seus domínios, o Tigre ganhou cinco vezes (tem oito vitórias na Série B) e empatou em duas oportunidades. Os triunfos foram contra Atlético-GO, Operário-PR, Avaí, Botafogo-SP e Náutico. O Tigre empatou com CRB e Athletic-MG.O segundo melhor mandante da competição é o Fortaleza, com 72,2%. Na sequência, o Criciúma aparece com 66,7%.Em casa, o Vila Nova tem média de dois gols marcados por partida. Apenas considerando desempenhos dos clubes como mandantes, o Tigre marcou 14 gols no OBA e tem o melhor ataque da Série B.O desequilíbrio da equipe é o sistema defensivo. Em casa, o Vila Nova sofreu gols em cinco dos sete jogos. Foram oito gols, sendo três apenas para o Náutico no último compromisso da equipe na Série B.Manter o atual desempenho em casa pode ser diferencial para o Vila Nova seguir na briga pelo acesso à Série A. Todos os clubes que registraram aproveitamento de 81% ou superior como mandante nos pontos corridos da Série B conquistaram vagas na elite nacional.Isso ocorreu em 11 ocasiões. Em 2006, Náutico (87,7%) e Atlético-MG (84,2%); Ipatinga (84,2%) e Coritiba (82,5%) em 2007; Corinthians (87,7%) e Avaí (82,5%); Goiás (86%) em 2012; Palmeiras (84,2%) em 2013; Bahia (82,5%) em 2016; Botafogo-RJ (82,5%) em 2021; e o Cruzeiro (84,2%) em 2022.“Não estamos para brincadeira. Estamos alinhados: jogadores, clube, diretoria e torcida. Vamos buscar esse acesso”, comentou o goleiro Helton Leite, que voltou a atuar pelo Vila Nova na vitória sobre o Náutico.O goleiro atuou com uma máscara de proteção facial após sofrer um choque de cabeça com o lateral Willian Formiga durante a vitória sobre o Botafogo-SP, pela 12ª rodada.“Queremos estar entre os dois primeiros. Estou feliz com a luta do time, com o brio do time. Isso é o Vila. Sofreu? Sofreu, mas, como o Guto (Ferreira, técnico) diz, é difícil, mas é gostoso”, acrescentou o goleiro.Na reta final do 1º turno, o Vila Nova ainda terá dois jogos no OBA. O time colorado terá dois confrontos diretos: contra o São Bernardo, pela 16ª rodada, e Fortaleza, na 19ª rodada.