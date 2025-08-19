O atacante Jean Dias, de 34 anos, chega ao Atlético-GO carregando a expectativa do clube de que a contratação represente mais qualidade no que o time tem apresentado na Série B. No momento, o Dragão vive mais o cenário de evitar o rebaixamento à Série C do que o de brigar para subir para a Série A.Jean Dias, apresentado nesta terça-feira (19), retorna ao futebol goiano, no qual começou a carreira na base do Goiânia “Saí daqui há 13 anos”, lembrou o novo contratado.Jean Dias terá de agregar ao time e ao clube, como espera o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. O dirigente mostrou como as contratações do Dragão não conseguem vingar. “É um jogador (Jean Dias) experiente. Espero que traga algo mais para nós, porque estamos cansados do mais e do mesmo. A toda hora, apresentamos um (jogador) que chega, outro que sai”, lamentou Adson Batista, que viu o time perder chances, um pênalti (batido pelo uruguaio Federico Martínez sem consentimento da comissão técnica) e o jogo (3 a 1) diante da Ferroviária-SP na última rodada da Série B.Jean Dias deixou a Ponte Preta com rescisão na Justiça do Trabalho por causa de salários e direitos atrasados. Na Macaca, foi elogiado no Paulistão e foi decisivo no clássico contra o Guarani - sofreu dois pênaltis e converteu um deles, no triunfo de 2 a 0. Na Série C, teve queda de produção, mas é visto com o nível acima da Terceirona nacional. A melhor parte da carreira de Jean Dias se deu no Sul do país, com projeção no Gaúcho de 2023, em que foi vice-campeão pelo Caxias. Chegou ao Inter, teve chances com Mano Menezes, mas deixou de ser aproveitado pelo técnico argentino Eduardo Coudet. Foi no Sul que o atacante deu os primeiros passos, após atuar cerca de cinco anos na base do Goiânia, sob a direção dos técnicos Alan Kardec e Leandro Madureira. Antes do início da entrevista coletiva no CT do Dragão, Jean abriu o sorriso ao falar do Galo.“Era meia armador, mas se desenvolveu e passou a atuar como atacante de beirada”, lembrou Leandro Madureira. Ele também ressalta a gratidão de Jeanzinho, como o jogador era chamado. Quando ele firmou bom contrato no Inter, em 2023, voltou à Vila Olímpica para presentear o técnico com a camisa do colorado.Jeanzinho não deixou de manter contato com os dois treinadores dos tempos de menino. Ele chegou a disputar jogos da Divisão de Acesso e se recorda de que no time estava o goleador Finazzi.Natural de Conceição-TO, Jean Dias não teve a projeção de alguns conterrâneos tocantinenses no futebol, como Roni, (natural de Aurora), Lúcio Bala (oriundo de Alvorada) e o último deles e mais identificado com o Dragão, Luiz Fernando, de Tocantinópolis.Jean Dias promete entregar ao Atlético-GO um pouco do que foi solicitado por Adson Batista: liderança, experiência, assistências e gols, quando tiver as chances. “Fui muito bem recebido, aqui. Espero conseguir jogar o mais rápido possível. Quero retribuir com gols e assistências a forma como fui acolhido”, falou o atacante.Jean Dias teve a vida marcada pelas dificuldades para se firmar, jogar e fazer carreira. No CT do Dragão, pretende entrar na disputa por vaga como atacante de lado ou como meia-atacante. Ele atuou, no Caxias, com Kelvin, um dos concorrentes dele. Outros que disputam vaga no mesmo setor do campo são Federico Martínez, Luciano Cosentino, Yuri Alves e Robert, que também é meia-atacante.