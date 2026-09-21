A Comissão da Fórmula 1 se reuniu nesta segunda-feira (21), em Londres, e definiu algumas mudanças no regulamento esportivo da competição para 2027. A principal delas diz respeito à redução da distância das corridas.\nA Fórmula 1 terá corridas mais curtas em 2027. Foi aprovada uma redução na distância total das provas de 305 km para 290 km, o que corresponde a uma redução de duas a três voltas, dependendo do circuito.\nEsta mudança se deve às alterações no regulamento de motores. Em 2027, as unidades de potência terão um aumento de 5% no fluxo de combustível. Em 2028, vai subir para 13%. Ou seja, os motores a combustão (ICE) poderão receber mais combustível.\nMercedes lidera os campeonatos de pilotos (com Kimi Antonelli) e construtores em 2026 (Divulgação / X (antigo Twitter) / @MercedesAMGF1)\nA medida veio após algumas polêmicas com os motores elétricos em 2026. No regulamento deste ano, a F1 implementou um grande aumento da potência elétrica e praticamente igualou à potência do motor a combustão (53% a 47%). As equipes sofreram para lidar com a nova bateria, e o ICE voltará a se sobressair - 58/42 em 2027 e 60/40 em 2028.