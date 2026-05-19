Uma possível etapa da Fórmula Indy em Goiânia já tem previsão de data para ocorrer. O POPULAR apurou que o Governo de Goiás negocia para trazer a categoria norte-americana entre junho e julho de 2027. O Estado ainda negocia com a Penske Entertainment INDYCAR, proprietária da categoria.\nEssa é uma previsão e a data oficial só será definida caso o acordo seja concretizado. Se ocorrer entre junho e julho de 2027, a corrida em Goiânia vai ser no meio da temporada da Fórmula Indy, entre as etapas 9 a 12.\nA negociação com a empresa dos Estados Unidos está na fase de tratativas para definição do valor que o Estado terá que pagar para trazer a categoria a Goiânia. O POPULAR apurou que o valor será menor do que o destinado à Dorna Sports, detentora dos direitos comerciais da MotoGP.\nGaetano di Mauro vence corrida principal da Stock Car e garante etapa perfeita em Goiânia