A luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2025 está bastante acirrada. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, o Fortaleza embolou de vez os clubes envolvidos na tabela de classificação.\nRestam apenas três jornadas para o fim da liga nacional. O UOL conta mais sobre cenários possíveis nas rodadas decisivas, além de explicar probabilidades com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nOS CLUBES ENVOLVIDOS NO REBAIXAMENTO\nO triunfo em Bragança Paulista fez com que o Fortaleza diminuísse suas chances de rebaixamento.\nAntes da rodada, a probabilidade era de 88%, mas, agora, é de 73%.\nEm compensação, Santos, Vitória, Internacional, Ceará e Vasco ficaram com porcentagem superior com relação ao início da rodada. O maior aumento foi do Peixe, que saiu de 57,8% para 64,2%.