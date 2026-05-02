O Goiás tem um jogo importante neste sábado (2) pela 7ª rodada da Série B. Depois de sofrer três derrotas seguidas na competição, o time esmeraldino desafia o Fortaleza para afastar a atual fase de oscilação e não correr risco de entrar na zona de rebaixamento. O duelo será disputado na Arena Castelão, a partir das 20h30.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nA equipe goiana perdeu os últimos três compromissos, para Juventude, Cuiabá e São Bernardo, e despencou da liderança para a 16ª colocação, à beira da zona de rebaixamento. O Goiás, que tem 7 pontos, está fora do grupo dos quatro últimos por ter mais vitórias (2 a 1) que o Cuiabá, que tem a mesma pontuação da equipe esmeraldina.\nCuiabá, que enfrenta a Ponte Preta em casa, e Londrina, que desafia o Operário-PR fora de casa, são equipes que podem passar o Goiás na 7ª rodada, caso o clube goiano não vença o Fortaleza. Por isso, o duelo na Arena Castelão ganhou traços de decisão para o time esmeraldino não figurar entre os quatro últimos colocados.