A França anunciou Zinédine Zidane como seu novo técnico. A Federação Francesa de Futebol tenta repetir uma fórmula que deu certo com o antecessor, Didier Deschamps: apostar em um ídolo para comandar a seleção.\nZidane entra para a lista de ídolos do futebol que treinaram ao menos uma seleção. Antes de assumir a França, ele só teve experiência como técnico no Real Madrid e levou o clube a três títulos da Champions League.\nZinedine Zidane assumiu o comando da França (Divulgação / Instagram / @equipedefrance)\nMas a combinação ídolo-seleção nem sempre dá resultado. Paulo Roberto Falcão foi um exemplo no Brasil. Após se aposentar como jogador, ele assumiu o posto em 1990 e ficou praticamente um ano no cargo, sendo desligado logo após o vice na Copa América de 1991 -a Argentina foi campeã.\nDunga foi outro exemplo no Brasil. O tetracampeão até conquistou a Copa América e a Copa das Confederações em sua primeira passagem (2006-2010), mas ela terminou com a queda para a Holanda nas quartas de final da Copa de 2010. Na segunda oportunidade (2014-2016), a seleção foi eliminada nas quartas da Copa América de 2015 e, no ano seguinte, não passou da fase de grupos na mesma competição.