A França, atual vice-campeã do mundo, assumiu a liderança do ranking mundial da Fifa (Federação Internacional de Futebol), superando a Espanha. A nova classificação foi publicada nesta quarta-feira (1º), após as partidas disputadas durante a janela para duelos internacionais de março.\nA equipe de Kylian Mbappé subiu duas posições, ultrapassando a Espanha, que agora está em segundo, e a Argentina, atual campeã mundial e terceira colocados no ranking.\nVitoriosa nos dois amistosos de março -contra o Brasil e a Colômbia-, a França não ocupava o topo do ranking desde 2018, ano em que conquistou o bicampeonato mundial, na Rússia.\nA Espanha, atual campeã europeia, perdeu a liderança do ranking após o empate sem gols com o Egito, na terça-feira, em Barcelona, em jogo que ficou marcado por cânticos racistas contra muçulmanos nas arquibancadas.