Quatro anos depois, a França voltou a eliminar Marrocos de uma Copa do Mundo. Desta vez, nas quartas de final do Mundial 2026. Nesta quinta-feira (9), os Bleus contaram com o brilho do principal astro de seu elenco, o camisa 10 Mbappé, para vencer a seleção africana por 2 a 0. Mbappé marcou o primeiro gol, e Dembelé completou a vitória.Os dois gols foram marcados no segundo tempo, isso depois de Mbappé perder um pênalti na etapa inicial do jogo, disputado em Boston, nos Estados Unidos.No Catar, em 2022, a França também foi o carrasco marroquino, mas uma fase à frente. Há quatro anos, a eliminação ocorreu na semifinal. Agora, nas quartas de final.Mbappé segue brilhando nos gramados do Mundial. Com o gol marcado, ele igualou Messi com oito gols na Copa. Os dois dividem a artilharia da atual edição e seguirão buscando o posto de maior artilheiro da história das Copas - Messi tem 21 gols, e Mbappé chegou ao 20º com o gol marcado nesta quinta-feira (9).O francês, além de já estar garantido na semifinal e ainda que não consiga o recorde neste ano, terá a possibilidade de disputar mais Copas pela frente, enquanto Messi se despede de Mundiais agora.Agora, a França aguarda o adversário da semifinal, que será definido nesta sexta-feira (10). O imponente Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) será palco de um dos confrontos mais aguardados da Copa do Mundo. A partir das 16 horas (de Brasília), Espanha e Bélgica se enfrentam em Inglewood, Califórnia. O duelo europeu classifica para a semifinal para enfrentar a França.Os espanhóis chegam às quartas de final exibindo uma consistência coletiva assustadora. O pilar dessa campanha tem sido o sistema defensivo: a equipe simplesmente não sofreu nenhum gol nas cinco partidas disputadas até aqui.Por outro lado, a Bélgica entra em campo carregada de resiliência e poder de fogo, somando 13 gols na competição. O elenco belga passou por provações extremas e ganhou enorme casca emocional ao longo do torneio.A Bélgica sofreu um golpe duro para o restante da Copa do Mundo: o meio-campista Amadou Onana rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho na partida contra os Estados Unidos e está fora. Os belgas também têm dúvidas sobre Zeno Debast e Leandro Trossard, lesionados.A Espanha, por sua vez, deve manter a sua base titular, apostando na genialidade do jovem Lamine Yamal e no equilíbrio ditado por Rodri.