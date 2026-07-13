França e Espanha fazem nesta terça-feira (14) o primeiro duelo semifinal da Copa do Mundo 2026. O jogo tem sido definido como a “final antecipada”. As seleções europeias entram em campo em Dallas, nos Estados Unidos, a partir das 16 horas (de Brasília) e vão definir o primeiro finalista do Mundial.\n(Confira, no fim do texto, escalações, onde assisitr, arbitragem)\nA partida tem sido chamada de “final antecipada” por causa do futebol apresentado pelas duas seleções ao longo da Copa do Mundo. Das favoritas ao título, são as equipes que jogam de maneira mais regular desde o início do Mundial.\nA Espanha passou por um susto na rodada de abertura, após empate sem gols com Cabo Verde, mas, depois desse tropeço, não decepcionou.\n“Uma grande partida, uma final antecipada. Duas das melhores seleções do mundo, com diferentes características. Máximo respeito ao rival, mas sentimos que podemos vencer qualquer equipe”, afirmou o técnico da Espanha, Luis de la Fuente.