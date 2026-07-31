O ex-zagueiro Franco Baresi, ídolo histórico do Milan e da seleção italiana, morreu aos 66 anos nesta sexta-feira (31).\nA morte do lendário defensor foi confirmada pelo Milan. Baresi foi um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial e era vice-presidente honorário do clube italiano desde 2020.\nO clube não divulgou a causa da morte. No entanto, em agosto de 2025, o ex-jogador passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pulmão.\nNa época da operação, Baresi mandou uma mensagem de otimismo aos torcedores. "Queridos tifosi (torcedores), vai levar um pouco de tempo para recuperar todas as minhas forças", declarou o ex-atleta na ocasião.\n"A história do Milan está em lágrimas pela morte de Franco Baresi", disse o clube italiano em homenagem ao ídolo. "Seu exemplo e sua grandeza serão, para sempre, assim como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e da trajetória de todo o clube".