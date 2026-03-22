No dia a dia da MotoGP em Goiânia alguns pilotos são os mais procurados pela mídia nacional: Marc Marquez, Diogo Moreira e Franco Morbidelli estão no top3. O último por um motivo especial. O piloto da VR46 fala português e aprendeu a língua “desde a barriga”, contou ao POPULAR a mãe do ítalo-brasileiro, a pernambucana Cristina de Franca, de 59 anos.\nDona Cristina, como tem sido chamada no paddock da MotoGP no autódromo de Goiânia, assiste pela primeira vez o filho correndo em solo brasileiro. Franco Morbidelli, de 25 anos, nasceu em Roma, mas aprendeu português antes mesmo de nascer.\nCristina se mudou para a Itália há 34 anos. Ele foi para o país europeu após conhecer Lívio Morbidelli, que foi piloto e vice-campeão italiano em duas classes: 80cc e 125cc. O ex-piloto foi a inspiração para Franco Morbidelli correr.