A fratura sofrida pelo lateral direito Willean Lepo, no treino desta terça-feira (2), fez o Goiás mudar a programação no último dia da janela de transferências e vai impactar no posicionamento de alguns jogadores nas escalações da equipe na sequência da Série B. O atleta de 28 anos deve ser ausência por pelo menos um mês.\nA contratação de um lateral direito não estava nos planos do Goiás. Willean Lepo é lateral direito de origem, mas tem sido escalado como lateral esquerdo. Como não estará disponível nas próximas rodadas, a direção esmeraldina optou por contratar um jogador para a lateral direita, já que do lado esquerdo Moraes, Lucas Lovat e Danilo seguirão como opções.\nWillean Lepo é titular absoluto na formação esmeraldina e se destacou nas últimas rodadas com três assistências nos últimos seis jogos.