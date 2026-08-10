A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta segunda-feira (10) a aprovação, juntamente com os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, e a implementação imediata de nove novas regras de arbitragem, utilizadas durante a Copa do Mundo de 2026, em todas as divisões do futebol nacional, além da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Feminino A1.\nNos casos das séries A e B do Brasileiro, as mudanças estrearão na 23ª rodada dos dois campeonatos. Para os clubes goianos, isso significa a próxima semana: a partir de Londrina x Atlético-GO (18 de agosto, terça-feira), Goiás x Juventude (18 de agosto, terça-feira) e Vila Nova x Ponte Preta (19 de agosto, quarta-feira).\nAs novas regras têm como principal objetivo aumentar o tempo de bola rolando nas partidas, principalmente com medidas para combater a “cera” e evitar que o jogo seja paralisado a todo momento.