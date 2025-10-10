Em julho deste ano, vivenciando o impacto da dor e do luto pela morte de Thomaz de Aquino Gonçalves, o Tomazinho, o filho Guillermo Gonçalves, de 59 anos, queria fazer algo pela memória do pai. Guillermo amadureceu a ideia de contar num livro a trajetória de Tomazinho e também do tio, Paulo Gonçalves, nomes respeitados no esporte em Goiás. Os dois têm história no futebol mineiro e goiano como jogadores. Depois, na condição de docentes, foram pioneiros na Educação Física em instituições públicas de Goiás.\nTomazinho e Paulo deixaram legado como treinadores de ponta com títulos, bons trabalhos na formação de atletas, emprego de conceitos modernos e conhecimento do futebol (prático e teórico).\nA trajetória, a vida nos campos, vestiários e nos bastidores, os números, os títulos, as marcas, os conceitos, as origens, a formação familiar e acadêmica dos irmãos Gonçalves ganharam forma no livro “Tomazinho e Paulo Gonçalves: Meio Século de Glórias no Futebol”, cujo lançamento será na noite da próxima terça-feira (14), no Sesc Centro, às 20 horas.