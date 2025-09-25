O presidente Hugo Jorge Bravo justificou que o atual momento do Vila Nova, que chegou ao sexto jogo sem vencer na Série B, é o motivo que o levou a demitir o técnico Paulo Turra. O treinador de 51 anos foi demitido logo após o empate com o Cuiabá, nesta quarta-feira (24), no OBA.\n“O treinador já foi comunicado que estamos procedendo com a rescisão. Futebol é resultado, estamos em uma sequência sem vitórias e precisamos nos mexer. Podemos pecar por muita coisa, às vezes pecamos até pelo excesso de ação, mas pela omissão jamais. Estamos comunicando a saída do treinador, agradecemos ao tempo que esteve conosco, super profissional, trabalhador, sempre foi muito respeitoso, mas futebol é resultado”, disse o presidente Hugo Jorge Bravo após a partida.\nO Vila Nova parte para o mercado da bola para contratar o quarto técnico na temporada. Antes de Paulo Turra e Luizinho Lopes, Rafael Lacerda tinha iniciado o ano e conquistado o Campeonato Goiano.