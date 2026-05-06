O atacante Gabigol, do Santos, publicou em suas redes sociais um desabafo sobre o empate desta terça-feira (5) (5) em 1 a 1 com o Recoleta, que complicou o Peixe na Copa Sul-Americana.\nDESABAFO\n"Triste por mais um resultado que escapa das nossas mãos, mas, temos que trabalhar e seguir porque domingo temos um jogo importante em casa e precisamos da vitória ao lado do nosso torcedor!", escreveu Gabriel.\nGoiás x Vila Nova: Flávio Rodrigues de Souza apita clássico na Serrinha\nO camisa 9 também deu uma justificativa sobre a ida ao vestiário após ser substituído: "Fui direto porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e pessoas da comissão técnica."\nO atacante concluiu a mensagem pedindo união para passar pelo momento difícil da equipe: "Obrigado pelo apoio, Nação Santista, vamos juntos!"