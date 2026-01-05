Gabigol comparou o seu retorno ao Santos a voltar ao colo da mãe em sua coletiva de apresentação no clube.\n"Quando acontece algo ruim, você volta para o colo da sua mãe. É praticamente como foi a minha volta. Queria voltar há muito tempo, as coisas não deram certo, mas foi no timing que tinha de ser. Espero ajudar, corresponder", disse Gabigol.\nLourenço diz que prefere jogar como volante e volta a citar mentalidade do Goiás: "Ser campeão"\nO atacante rebateu os comentários de que está dando um passo atrás na carreira. O jogador, inclusive, utilizou a frase da torcida que diz que o "Santos é o maior time da Terra".\n"Se o passo atrás for voltar para o maior time da Terra... Não tem passo para trás melhor do que esse. Olha os ídolos que o Santos tem, a torcida, o estádio. O único time que tem a coroa em cima do símbolo. Sempre foi assim, a mídia contra o Santos, e demos a volta por cima", falou.