A assistência de Gabriel Magalhães no cruzamento para o gol de empate de Casemiro contra o Japão não foi por acaso. Segundo o zagueiro, esse tipo de jogada é comum para ele no Arsenal, e foi fundamental para a virada por 2 a 1.\n“Isso é algo que eu já trabalho no meu clube, no Arsenal. Como a gente costuma jogar com uma linha bem alta, treinamos bastante esse tipo de situação, seja com zagueiro ou volante fazendo esse movimento, independente da função. Fui feliz no cruzamento para o Casemiro fazer o gol”, disse Gabriel Magalhães.\nO zagueiro elogiou a atuação da seleção brasileira, principalmente no segundo tempo, quando a calma foi crucial para que os gols saíssem.\n“A equipe está de parabéns pela forma como nos colocamos em campo. Obviamente, enfrentamos uma grande equipe. No primeiro tempo, acabamos sofrendo um gol. Ainda assim, sabíamos que tínhamos condições de virar o jogo. Então, era ter um pouco mais de calma no terço final, e foi o que aconteceu conseguimos marcar os gols e virar a partida. Também criamos bastante na etapa final, tivemos mais oportunidades e, com certeza, os jogadores que entraram fizeram toda a diferença.”