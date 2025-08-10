Vasco e Atlético-MG fizeram um jogo movimentado, mas ficaram no empate de 1 a 1, neste domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão, em São Januário. O empate não foi por falta de iniciativa dos times, mas por falta de precisão.\nGabriel Menino fez o gol mais rápido do Brasileirão 2025, logo aos 38 segundos. Também foi o primeiro gol dele com a camisa do Atlético-MG.\nSó que Vegetti, de pênalti, empatou para o time da casa, ainda no primeiro tempo. O lado negativo é que o argentino tomou cartão amarelo já nos acréscimos e está suspenso no próximo jogo.\nO resultado mantém o Vasco na zona de rebaixamento, agora com 17 pontos. O time tem dois jogos a menos que o Vitória, atualmente o primeiro time fora do Z4, com 18 pontos.\nO time de Fernando Diniz chegou ao quinto jogo sem vencer no Brasileirão. São três empates no período.