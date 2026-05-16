O piloto Gaetano di Mauro conquistou a pole position da Stock Car no retorno da categoria ao Autódromo Internacional Ayrton Senna. O piloto da Eurofarma registrou tempo de 1:22.856, no classificatório neste sábado (16), e vai largar na primeira posição na corrida principal que vai ser disputada no domingo (17) a partir do meio-dia.\nGaetano di Mauro foi o piloto que venceu a última corrida da Stock Car em Goiânia na temporada de 2024, em novembro. A categoria volta ao circuito goiano depois de 18 meses de ausência. No ano passado, o autódromo ficou indisponível por causa da reforma de modernização para a MotoGP.\nGaetano di Mauro celebra a pole com membros da equipe Eurofarma (Marcelo Machado de Melo/ Grupo Veloci)\nNo classificatório, Alfredinho Ibiapina fez o 2º melhor tempo com 1:22.778. Na 3ª posição, Sérgio Sette Câmara fez sua volta com 1:22.794.