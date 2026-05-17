O piloto Gaetano di Mauro venceu a corrida principal da Stock Car em Goiânia neste domingo (17). Em tarde de forte calor, o piloto da Eurofarma liderou a 4ª etapa da categoria de ponta a ponta e garantiu um final de semana perfeito da sua equipe. Ele foi pole-position e seu companheiro, Felipe Fraga, que é o líder do campeonato, ganhou a corrida sprint no sábado (16).\nO piloto Sérgio Sette Câmara chegou na 2ª colocação e Alfredinho Ibiapina fechou o pódio na 3ª posição.\nVencer em Goiânia não é novidade para o piloto da Eurofarma. Gaetano di Mauro ganhou a 11ª etapa da temporada de 2024, que tinha sido a última vez que a Stock Car correu em Goiânia. Após reforma de modernização em 2025, e ausência de 18 meses da categoria, o grid da Stock Car voltou para o Autódromo Internacional Ayrton Senna neste final de semana e marcou a abertura do equipamento esportivo para competições nacionais.