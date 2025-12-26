Galvão Bueno está próximo de deixar hospital, após ser internado na noite de Natal. O narrador passou por exames e foi diagnosticado com um novo quadro de pneumonia. Há pouco mais de um mês, ele havia sido internado pelo mesmo motivo.\nSegundo informou Leticia Bueno, sua filha, à reportagem, o comunicador apresentou uma melhora e deve deixar a Santa Casa de Londrina neste sábado.\nGalvão foi internado na noite do dia 24 de dezembro após apresentar um mal-estar. Ele estava em Londrina com a família e foi internando na Santa Casa da cidade.\nNo fim de novembro, Galvão havia sido internado no Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, por conta de um quadro viral de pneumonia. Ele recebeu alta e voltou às atividades profissionais normalmente, trabalhando na final da Copa do Brasil, no último domingo, entre Vasco e Corinthians.