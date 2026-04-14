O Anápolis entra em campo nesta quarta-feira (15), às 19h30, contra o Gama, fora de casa, no Estádio Bezerrão, pela 4ª rodada da Copa Centro-Oeste. O Galo da Comarca tenta virar a chave após o começo ruim na Série C do Campeonato Brasileiro, que resultou na demissão do técnico Ângelo Luiz, e tem pela frente um confronto direto pela liderança do Grupo B do torneio regional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações)\nO Gama é um adversário difícil. Além de ser o líder do grupo, com nove pontos, três a mais que o vice-líder Anápolis, é o único clube invicto neste início de temporada entre as equipes das quatro primeiras divisões do futebol brasileiro (Séries A, B, C e D), somando 19 partidas sem derrota.\nO Galo da Comarca, em caso de vitória, igualará o número de pontos e vitórias do adversário, assumindo a liderança pelo saldo de gols, critério que, no momento, está empatado, com três para cada lado. Vencendo por qualquer placar, ultrapassa o rival. Contudo, o Anápolis também pode ser ultrapassado, já que tem na sua cola o Atlético-GO, que possui a mesma pontuação e está atrás apenas no saldo de gols.