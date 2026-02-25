O Goiás volta à Copa do Brasil nesta quarta-feira (25). Após ausência na temporada de 2025, o time esmeraldino retorna à competição em decisão de jogo único contra o Gama por vaga na 3ª fase do torneio nacional. Os times se enfrentam a partir das 20 horas, no estádio Bezerrão.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações e arbitragem)\nA equipe goiana não disputou a Copa do Brasil em 2025 por não ter conquistado a classificação. Até o dia 1º de outubro do ano passado, o time esmeraldino não tinha vaga na edição deste ano, mas garantiu após mudanças feitas pela CBF. A entidade aumentou o número de participantes e, com a alteração no sistema de classificação, deu ao Goianão mais vagas. Por isso, o Goiás está de volta à Copa do Brasil.\nA estreia será fora de casa, em jogo único diante do Gama. Quem vencer avança à 3ª fase. Caso a partida termine empatada, a definição do classificado será por meio de disputa dos pênaltis. O adversário na próxima fase sairá do confronto entre Trem-AP x Fluminense-PI - o Goiás será mandante no jogo único, se avançar.